Криминал

В Никольске расследуется дело об убийстве 50-летнего мужчины

Печать

В субботу, 22 января, в группе «Подслушано в Никольске» соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что в доме № 2 на улице Кирова произошло убийство.

В Следственном управлении СК России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили, что Городищенским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства в Никольске 20 января мужчины 1971 года рождения.

Подозреваемый - гражданин 1992 года рождения - задержан.

«С ним в настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения», - сообщила пресс-секретарь управления Татьяна Махницкая.

16 января в Никольске во время конфликта, причиной которого стала ревность, 34-летняя женщина ударила сожителя ножом в грудь, затем испугалась и вызвала скорую помощь. Однако медики оказались бессильны - 32-летний мужчина скончался. Задержанная на месте преступления никольчанка дала признательные показания.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Быдло духовное резвиться.Каждый день зверства и убийства человека человеком.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте