В Никольске расследуется дело об убийстве 50-летнего мужчины

В субботу, 22 января, в группе «Подслушано в Никольске» соцсети «ВКонтакте» появилась информация, что в доме № 2 на улице Кирова произошло убийство.
В Следственном управлении СК России по Пензенской области сетевому изданию «ПензаИнформ» подтвердили, что Городищенским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства в Никольске 20 января мужчины 1971 года рождения.
Подозреваемый - гражданин 1992 года рождения - задержан.
«С ним в настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения», - сообщила пресс-секретарь управления Татьяна Махницкая.
16 января в Никольске во время конфликта, причиной которого стала ревность, 34-летняя женщина ударила сожителя ножом в грудь, затем испугалась и вызвала скорую помощь. Однако медики оказались бессильны - 32-летний мужчина скончался. Задержанная на месте преступления никольчанка дала признательные показания.
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Быдло духовное резвиться.Каждый день зверства и убийства человека человеком.