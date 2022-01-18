Криминал

Никольчанин получил удар ножом в сердце после ссоры с подругой

Печать

В Никольске 34-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве 32-летнего сожителя. Инцидент произошел 16 января.

Как установило следствие, вечером никольчанка в компании гражданского супруга и его родственника распивала спиртное. Когда застолье окончилось, гость ушел, и пара осталась тет-а-тет.

Сожители поссорились - причиной послужила ревность мужчины. Конфликт перерос в потасовку, затем угас.

«Спустя несколько минут женщина проследовала на кухню, где взяла нож, вернулась в комнату и нанесла им один удар в область груди потерпевшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Увидев, что возлюбленный не двигается, женщина испугалась и вызвала скорую помощь. Однако медики не успели, мужчина скончался на месте от полученного ранения.

«Подозреваемая была задержана полицейскими на месте совершения преступления. Гражданка дала признательные показания», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.

В отношении никольчанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вот они Никольские Принцессы)))))

Гость||

А чтоже Бог не помогает

Гость||

Убийца.

Место для нее уже готово.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте