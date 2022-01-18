Никольчанин получил удар ножом в сердце после ссоры с подругой

В Никольске 34-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве 32-летнего сожителя. Инцидент произошел 16 января.
Как установило следствие, вечером никольчанка в компании гражданского супруга и его родственника распивала спиртное. Когда застолье окончилось, гость ушел, и пара осталась тет-а-тет.
Сожители поссорились - причиной послужила ревность мужчины. Конфликт перерос в потасовку, затем угас.
«Спустя несколько минут женщина проследовала на кухню, где взяла нож, вернулась в комнату и нанесла им один удар в область груди потерпевшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Увидев, что возлюбленный не двигается, женщина испугалась и вызвала скорую помощь. Однако медики не успели, мужчина скончался на месте от полученного ранения.
«Подозреваемая была задержана полицейскими на месте совершения преступления. Гражданка дала признательные показания», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.
В отношении никольчанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Вот они Никольские Принцессы)))))