Никольчанин получил удар ножом в сердце после ссоры с подругой

18.01.2022 | 15:55

В Никольске 34-летнюю местную жительницу подозревают в убийстве 32-летнего сожителя. Инцидент произошел 16 января.

Как установило следствие, вечером никольчанка в компании гражданского супруга и его родственника распивала спиртное. Когда застолье окончилось, гость ушел, и пара осталась тет-а-тет.

Сожители поссорились - причиной послужила ревность мужчины. Конфликт перерос в потасовку, затем угас.

«Спустя несколько минут женщина проследовала на кухню, где взяла нож, вернулась в комнату и нанесла им один удар в область груди потерпевшего», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Увидев, что возлюбленный не двигается, женщина испугалась и вызвала скорую помощь. Однако медики не успели, мужчина скончался на месте от полученного ранения.

«Подозреваемая была задержана полицейскими на месте совершения преступления. Гражданка дала признательные показания», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.

В отношении никольчанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.