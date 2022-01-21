Взятка столом: бывшему чиновнику отменили оправдательный приговор

21.01.2022 | 16:38

История с получением чиновником взятки в виде офисной мебели получила продолжение. Речь идет о бывшем начальнике отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы.

Чиновник не давал разрешения на введение в эксплуатацию склада мебельной фурнитуры до тех пор, пока не получил подарок - большой стол, приставку с металлической ножкой и тумбу стоимостью 8 625 рублей. Новую мебель установили в кабинете одной из сотрудниц.

29 апреля подозреваемый, который проработал в мэрии 14 лет, был задержан. Мировой суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Однако впоследствии решение было пересмотрено, и чиновника оправдали за отсутствием в его действиях состава преступления.

Но на этом дело не закончилось. Прокуратура Пензенской области подала кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов). Судебная коллегия по уголовным делам отменила оправдательный приговор.

«Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.