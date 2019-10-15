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Криминал | В Пензе вынесен приговор чиновнику, получившему в подарок мебель

15.10.2019|09:33
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Суд вынес приговор 42-летнему бывшему начальнику отдела строительства управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы. Чиновник препятствовал развитию мебельного производства до тех пор, пока не получил в подарок мебель.

С сентября прошлого года заместитель генерального директора мебельного предприятия несколько раз подавал в администрацию Пензы заявления на разрешение ввести в эксплуатацию здание склада.

Однако каждый раз находились причины, по которым процесс затягивался. Сначала в документах обнаружились незначительные недостатки. Затем чиновник, прибывший осмотреть объект, нашел его несоответствие проектно-сметной документации. В частности, дорожное покрытие отличалось от запланированного, не было бордюра, отсутствовала разлиновка парковки. После этого обнаружилось, что в документах неверно указан материал стен склада.

Каждый раз рассмотрение вопроса откладывалось, а предприниматель нес дополнительные расходы из-за того, что не мог использовать склад для хранения готовой мебели.

26 декабря после очередного осмотра объекта начальник отдела встретился в своем кабинете с юристом организации и пообещал урегулировать вопрос, если у него появится новая офисная мебель: большой стол, приставка к нему с металлической ножкой и тумба.

Юрист передал условия бизнесмену, и тот согласился. На следующий день разрешение на ввод в эксплуатацию склада, который к тому времени полностью соответствовал нормам, было подписано. А в феврале чиновник получил мебель стоимостью 8 625 рублей.

29 апреля подозреваемый, который проработал в мэрии 14 лет, был задержан.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый с предъявленным обвинением не согласился. Мировой суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей и на 1 год лишил права занимать ряд должностей в государственных и муниципальных организациях.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|15.10.2019 09:51|

Хорошо,что не посадили показательно.

Гость|15.10.2019 09:53|

Вот абсолютно правильно, такие только позорят чиновников! Какие-то жалкие 8625 р. в виде мебели. Настоящий чиновник должен требовать в такой ситуации не менее ляма налом! Пускай остальным будет наука...

Гость|15.10.2019 09:57|

Бедные чиновниги. Даже бумажной мебелью взятку взять не дают.

Гость|15.10.2019 10:03|

Гость писал(a):

Гость|15.10.2019 09:51|

Хорошо,что не посадили показательно.

Не сажают только в Пензе, потому-что "дружба" работает....

Скоро и Стрючков на свободе будет.....

Гость|15.10.2019 10:06|

penzainform.ru писал(a):

дорожное покрытие отличалось от запланированного, не было бордюра, отсутствовала разлиновка парковки.
А у нас в городе везде разметка уже нанесена и дорожное покрытие соответствует всем нормативам?

Гость|15.10.2019 10:13|

Гость писал(a):

А у нас в городе везде разметка уже нанесена и дорожное покрытие соответствует всем нормативам?
Да у нас самые лучшие автобаны в мире!!!

Гость|15.10.2019 10:22|

Гость писал(a):

Скоро и Стрючков на свободе будет.....
И прицел вернут?

Гость|15.10.2019 10:25|

Гость писал(a):

И прицел вернут?
Обязательно.

Гость|15.10.2019 10:51|

Шыршулю уже выпустили, скоро и Стручка выпустят. Рафик неуыновен.

Гость|15.10.2019 10:53|

То есть на мебель для рабочего кабинета чиновникам тоже теперь надо скидываться?

Гость|15.10.2019 11:02|

А что за мебель на такую сумму может быть? Нарисованная на бумажке?

Гость|15.10.2019 11:03|

Гость писал(a):

То есть на мебель для рабочего кабинета чиновникам тоже теперь надо скидываться?
Ага. На на служебную квартиру, на собственную квартиру, на служебную машину, на собственную машину, на служебную дачу за рубежом, на собственную дачу за рубежом, на служебный самолетик, на частный самолетик. Да на все нужны деньги. А где их взять. Нужно помочь, беднягам.

Гость|15.10.2019 11:12|

бедняжка как с тобой не справедливо поступили да еремин а.а. ты сам всегда справедливо поступал а ??? не сел скажи спасибо.

Гость|15.10.2019 11:19|

Смешно все это читать. Что за "крапленный" стол с приставкой за 8 рублей? Что за взятка в виде рабочего стола, который он даже домой не унес?

Гость|15.10.2019 11:41|

Действительно - очень странная взятка(если это и есть взятка) с точки зрения уголовного права? Видимо планировали одно, а остановились на очень мелком чиновнике! Если провести обьективные ревизии во всех министерствах и ведомствах области, то мы увидим не только столы и стулья не состоящие на балансе этих ведомств? Так что или крестик снимите, или т.... оденьте?

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Имя: Гость
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