Криминал

В Пензе вынесли приговор поджигателю нескольких автомобилей

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В Пензе осудили 33-летнего жителя Бессоновского района, которого признали виновным в поджоге нескольких автомобилей.

4 мая 2017 года молодой сельчанин приехал на улицу Садовое Кольцо в Пензе, к частному дому мужчины, которого подозревал в причинении ему в прошлом имущественного ущерба.

У двора стояли четыре машины: VolksWagen Tiguan, «Газель Багем» и Kia, принадлежащие обидчику, а также еще один Tiguan, которым владел другой человек.

Решив отомстить, незваный гость облил лобовые стекла VolksWagen и «Газели» принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью, после чего с помощью зажигалки поджег их. Убедившись, что машины охвачены пламенем, преступник скрылся.

В итоге VolksWagen Tiguan и находившиеся в нем вещи были уничтожены полностью, остальные три автомобиля оказались повреждены. Ущерб, нанесенный хозяину дома, составил 1 млн 255 тыс. 555 рублей, автовладельцу - 63 тыс. 175.

Во время следствия сельчанин дал признательные показания, однако на суде стал все отрицать, заявив, что в ту ночь был у девушки. Его причастность к преступлению подтвердили потерпевшие и свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, установленных возле дома.

«При назначении вида и размера наказания суд учел, что мужчина судим, совершил преступление средней тяжести в период испытательного срока при условном наказании. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел и назначил наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок 3 года и 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Кроме того, с преступника взыскали 1 255 555 и 63 175 рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба в пользу потерпевших.

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