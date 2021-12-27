Следователи рассказали об обстоятельствах трагедии в Сердобске

27.12.2021 | 18:25

Представители СУ СК РФ по Пензенской области обнародовали некоторые предварительные данные о гибели четырех человек от отравления угарным газом.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в доме на улице Максима Горького в Сердобске. Погибли трое мужчин в возрасте от 20 до 55 лет и 20-летняя женщина.

«По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом в результате эксплуатации печи, оборудованной газовой горелкой. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи устанавливают все обстоятельства гибели людей.

Жителей области призвали быть осторожными и внимательными при эксплуатации газового оборудования, следить за его техническим состоянием, а при необходимости установки или ремонта привлекать специалистов газовой службы.