В Сердобске четыре человека погибли, отравившись угарным газом

В понедельник, 27 декабря, в Сердобске случилась трагедия, унесшая несколько человеческих жизней.
В квартире, расположенной на втором этаже восьмиквартирного дома на улице Максима Горького, угарным газом отравились четыре человека: трое мужчин в возрасте от 20 до 55 лет и 20-летняя женщина.
Их тела были обнаружены днем.
«Организована проверка соблюдения законодательства при эксплуатации внутридомового газового оборудования. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Кроме того, на контроле прокуратуры района находится расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
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