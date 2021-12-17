Пензенец продал чужой мотоцикл за 2 000 рублей

17.12.2021 | 19:41

Жажда не скорости, но денег одолела жителя Пензы. Молодой человек 1999 года рождения положил глаз на чужой мотоцикл и недолго думая угнал его. Владелец, как только обнаружил пропажу, сразу обратился в полицию.

«Транспортное средство было припарковано около многоквартирного дома, расположенного на улице Чапаева в городе Пензе, где проживает сам заявитель. Ущерб, причиненный преступными действиями злоумышленника, составил 79 тысяч рублей», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Ступина.

Кататься на мотоцикле угонщик не собирался. Он продал его незнакомцу - всего за 2 тысячи рублей.

«На задержание злоумышленника были ориентированы все наряды полиции, осуществляющие охрану общественного порядка на территории Пензы. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого», - рассказала Татьяна Ступина.

Молодой человек свою вину признал. Теперь он находится под подпиской о невыезде. За похищение мотоцикла ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.