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Криминал

Пензячка лишилась иномарки, поверив покупателю-мошеннику

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41-летняя жительница Пензы хотела продать свою машину, но в итоге и лишилась транспортного средства, и не получила за него денег. Потерпевшая обратилась к полицейским с просьбой найти и привлечь к ответственности обманувшего ее молодого человека.

«29-летний житель Пензенского района мошенническим путем под предлогом покупки завладел автомобилем марки Kia Rio, принадлежащим заявительнице, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению, продав данное транспортное средство третьему лицу, в результате чего причинил потерпевшей имущественный ущерб в сумме 645 000 рублей», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Подозреваемый уже совершал прежде подобные преступления. В этот раз он успел потратить деньги от продажи машины на собственные нужды. После задержания признал свою вину и раскаялся. В скором времени молодой человек предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Отсидит, выйдет, продаст, РАСКАЕТСЯ рецидивист и вновь в камеру...и так каждый раз после срока.

Срок сурка).

Гость||

Хорошо на рот не развели даже

Имя: Гость
Комментарий:

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