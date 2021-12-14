Пензячка лишилась иномарки, поверив покупателю-мошеннику

14.12.2021 | 19:37

41-летняя жительница Пензы хотела продать свою машину, но в итоге и лишилась транспортного средства, и не получила за него денег. Потерпевшая обратилась к полицейским с просьбой найти и привлечь к ответственности обманувшего ее молодого человека.

«29-летний житель Пензенского района мошенническим путем под предлогом покупки завладел автомобилем марки Kia Rio, принадлежащим заявительнице, которым впоследствии распорядился по своему усмотрению, продав данное транспортное средство третьему лицу, в результате чего причинил потерпевшей имущественный ущерб в сумме 645 000 рублей», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

Подозреваемый уже совершал прежде подобные преступления. В этот раз он успел потратить деньги от продажи машины на собственные нужды. После задержания признал свою вину и раскаялся. В скором времени молодой человек предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.