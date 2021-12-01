В Пензе из-за конфликта двух мужчин сгорел автомобиль

Личная неприязнь привела 34-летнего жителя Нижнего Новгорода в Пензу. Он специально приехал в город, чтобы уничтожить дорогостоящий автомобиль своего знакомого.
«Для этого мужчина приобрел на одной из автозаправочных станций Пензенской области бензин. В дальнейшем он приехал на улицу Ленина в Пензе, где во дворе жилого дома была припаркована автомашина марки Audi A6. Злоумышленник облил автомашину бензином и поджег ее, после чего покинул место совершения преступления», - сообщила следователь по особо важным делам СУ УМВД России по Пензенской области Инна Куликова.
Транспортное средство выгорело полностью. Поджигатель может лишиться свободы на срок до 5 лет.
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Какой следователь! Все бы ей рассказал,даже то что не знаю.