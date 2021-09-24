В Пензе распитие спиртного закончилось угоном автомобиля

24.09.2021 | 19:41

Распитие спиртных напитков довело до преступления. Пока один собутыльник после застолья спал, второй взял ключи от его автомобиля и уехал. Наутро хозяин машины обнаружил пропажу и обратился в полицию. Злоумышленника задержали, в содеянном он сознался.

«С его слов, он хотел доехать до магазина, чтобы купить спиртные напитки. В итоге автомобиль был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. Транспортное средство было помещено на штрафстоянку», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

За совершенный угон 32-летнему жителю Железнодорожного района Пензы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.