Криминал

Никольчанин, сбивший женщину на переходе, считал себя невиновным

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35-летний житель Никольска оказался на скамье подсудимых за то, что сбил человека на пешеходном переходе.

Инцидент произошел 30 июня 2020 года. Никольчанин ехал на «Газели» по улице Ленина в родном райцентре. Как впоследствии было установлено, скорость машины превышала 60 км/ч.

На нерегулируемом переходе он наехал на 49-летнюю женщину. Ее доставили в стационар больницы, здоровью пациентки был нанесен тяжкий вред.

Водитель в суде утверждал, что не мог предотвратить аварию, потому что слишком поздно увидел женщину, по его словам, вышедшую из-за грузовиков. Те проезжали навстречу и ограничивали обзор в зоне перехода.

Данные о моменте возникновения опасной ситуации были противоречивыми, поэтому по уголовному делу прошли три судебно-автотехнические экспертизы.

В итоге был сделан вывод о виновности шофера. Он не только не сбросил скорость перед переходом, но и не убедился, что на проезжей части нет людей. Итогом стал наезд на женщину.

Никольчанин признал вину лишь в заключительной части судебного заседания. Служители Фемиды на 1 год ограничили водителю свободу и на такой же срок лишили водительских прав.

«Поскольку подсудимый в момент ДТП управлял транспортным средством при исполнении трудовых обязанностей, с его работодателя в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

все эти рабочие за рулями из за денег и времени готовы постоянно нарушать ПДД, даже управляя легковым автомобилем я при их виде стараюсь либо их пропустить скорее либо оторваться, они как маньяки на дороге, большинство дтп и страшных дтп именно с их учатием, одумайтесь неужели ваши эти гроши стоят наших жизней и здоровья, что бы вам пусто было кто думает о заработке за рулем

Гость||

Гость писал(a):

что бы вам пусто было кто думает о заработке за рулем
это все водители, для которых управление автомобилем является средством заработка. Нехорошо как-то вы о них. Нарушители ПДД есть среди всех категорий водителей, без исключения.

Гость||

Сбил на пешеходном и еще чем то не доволен? На годок отправить работать за бесплатно,будет всем доволен.

Гость||

Такое же чучело чуть не сбило меня вчера на пешеходном переходе,на Газели,кстати.И какие проблемы у него и его работодателя мне насрать.Сажать надо таких говен.

Имя: Гость
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