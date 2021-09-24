Никольчанин, сбивший женщину на переходе, считал себя невиновным

24.09.2021 | 16:25

35-летний житель Никольска оказался на скамье подсудимых за то, что сбил человека на пешеходном переходе.

Инцидент произошел 30 июня 2020 года. Никольчанин ехал на «Газели» по улице Ленина в родном райцентре. Как впоследствии было установлено, скорость машины превышала 60 км/ч.

На нерегулируемом переходе он наехал на 49-летнюю женщину. Ее доставили в стационар больницы, здоровью пациентки был нанесен тяжкий вред.

Водитель в суде утверждал, что не мог предотвратить аварию, потому что слишком поздно увидел женщину, по его словам, вышедшую из-за грузовиков. Те проезжали навстречу и ограничивали обзор в зоне перехода.

Данные о моменте возникновения опасной ситуации были противоречивыми, поэтому по уголовному делу прошли три судебно-автотехнические экспертизы.

В итоге был сделан вывод о виновности шофера. Он не только не сбросил скорость перед переходом, но и не убедился, что на проезжей части нет людей. Итогом стал наезд на женщину.

Никольчанин признал вину лишь в заключительной части судебного заседания. Служители Фемиды на 1 год ограничили водителю свободу и на такой же срок лишили водительских прав.

«Поскольку подсудимый в момент ДТП управлял транспортным средством при исполнении трудовых обязанностей, с его работодателя в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор в законную силу не вступил.