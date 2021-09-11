Инспектору ДПС, организовавшему автоподставы, смягчили приговор

11.09.2021 | 12:55

Двое автоподставщиков, которым в апреле 2021 года был вынесен приговор, и их защитники обратились с апелляциями в суд второй инстанции.

28 апреля 11 жителей Пензенской области осудили за мошенничество в сфере страхования, 1 - за служебный подлог. Было установлено, что владелец станции техобслуживания и инспектор ДПС организовали группу, которая инсценировала автоаварии и получала незаконные страховые выплаты.

С февраля 2016 года по сентябрь 2018-го мошенники устроили 8 подставных аварий. Ущерб, причиненный страховым компаниям, составил более 921 000 рублей. Часть этой суммы обвиняемые возместили во время следствия.

Подсудимые признали свою вину лишь частично. Суд приговорил руководителей группы к 3 годам колонии общего режима, а остальным в зависимости от их роли были назначены как реальное, так и условное лишение свободы, а также обязательные работы и штрафы. Кроме того, они должны возместить оставшуюся часть ущерба.

Комиссия по уголовным делам Пензенского облсуда рассмотрела представление прокурора на приговор и жалобы осужденных. В итоге был уточнен приговор одному из инициаторов - инспектору ДПС. Ему изменили квалификацию по отдельному эпизоду и назначили новый срок лишения свободы - 2 года и 10 месяцев.

«Остальным осужденным наказание осталось без изменения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.