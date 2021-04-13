Криминал

В Пензе группировка зарабатывала на инсценировках ДТП

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В Пензе предотвратили деятельность группировки, занимающейся мошенничеством в сфере автострахования. В нее входили шесть человек. По данным следователей, они имитировали дорожно-транспортные происшествия, подставляя свои личные автомобили с уже имеющимися механическими повреждениями. Использовали старые иномарки и отечественные машины.

«После совершенных ДТП злоумышленники вызывали аварийных комиссаров либо сами составляли европротоколы. Затем лично либо с помощью юридических организаций, с которыми заключали договор цессии, обращались за выплатами в страховые компании», - сообщил следователь СУ УМВД России по Пензенской области Артем Иванов.

В ходе следствия была установлена причастность членов группировки как минимум к 10 подобным фактам. Вырученные деньги злоумышленники делили между собой и тратили на личные нужды.

«Афера раскрылась, когда при проведении мониторинга выплат страховых сумм было установлено, что в качестве их получателей числятся одни и те же люди. Общая сумма ущерба составила около 750 000 рублей», - отметил Артем Иванов.

Пока подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В рамках уголовного дела устанавливаются возможные соучастники преступлений.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Дибилы, хотели как иван дурачок поработать.. Не получилось

Гость||

Что там фраера-то сгубило?

Имя: Гость
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