Транспортная полиция задержала пензенца с пакетом марихуаны

22.06.2021 | 11:59

Во время проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2021» сотрудники транспортной полиции на 706-м километре перегона Пенза-I - станция Арбеково задержали 28-летнего пензенца по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В рюкзаке мужчины они обнаружили полиэтиленовый пакет со светлой растительной массой. Экспертиза подтвердила, что это марихуана общей массой 416 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

Кроме этого, на станции Грабово транспортные полицейские обнаружили очаг произрастания дикой конопли - в общей сложности 133 куста.

«За время проведения операции «Мак-2021» изъято более 450 граммов наркотических средств», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.