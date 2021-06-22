Криминал

Транспортная полиция задержала пензенца с пакетом марихуаны

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Во время проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2021» сотрудники транспортной полиции на 706-м километре перегона Пенза-I - станция Арбеково задержали 28-летнего пензенца по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В рюкзаке мужчины они обнаружили полиэтиленовый пакет со светлой растительной массой. Экспертиза подтвердила, что это марихуана общей массой 416 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

Кроме этого, на станции Грабово транспортные полицейские обнаружили очаг произрастания дикой конопли - в общей сложности 133 куста.

«За время проведения операции «Мак-2021» изъято более 450 граммов наркотических средств», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

Источник — фото пресс-службы Пензенского ЛО МВД России на транспорте
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Гость||

Ахахахахах за мешок ботвы 10 лет жесть)))

Гость||

Существуют сорта конопли («Зеница», «Диана», «Ингреда», «Кубанская ранняя», «Славянка», «Антонио», «Пава», «Сурская» и «Юлиана») с минимальным содержанием Тетрагидроканнабиола (менее 0,1 %), что тоже является наркотиком?

Анализ на содержание ТГК, кто делал? Или теперь бремя доказательства невиновности лежит на обвиняемом?

Имя: Гость
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