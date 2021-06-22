Общество

Пензенцев просят сообщать в полицию о наркосодержащих растениях

Печать

В понедельник, 21 июня, в Пензенской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Мак-2021». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Она проходит в три этапа: первый - с 21 по 30 июня, второй - с 23 августа по 1 сентября, третий - с 4 по 13 октября.

Целью операции являются выявление и ликвидация посевов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов транспортировки растительных наркотиков, установление лиц, культивирующих запрещенные растения.

Граждан призывают принять участие в выявлении дикорастущих наркосодержащих растений в населенных пунктах и сообщать о таких фактах по телефону доверия УНК УМВД России по Пензенской области 59-10-10 или по номеру 02.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Огласите пожалуйста список.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте