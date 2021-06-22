Пензенцев просят сообщать в полицию о наркосодержащих растениях

22.06.2021 | 09:19

В понедельник, 21 июня, в Пензенской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Мак-2021». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Она проходит в три этапа: первый - с 21 по 30 июня, второй - с 23 августа по 1 сентября, третий - с 4 по 13 октября.

Целью операции являются выявление и ликвидация посевов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов транспортировки растительных наркотиков, установление лиц, культивирующих запрещенные растения.

Граждан призывают принять участие в выявлении дикорастущих наркосодержащих растений в населенных пунктах и сообщать о таких фактах по телефону доверия УНК УМВД России по Пензенской области 59-10-10 или по номеру 02.