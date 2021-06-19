Криминал

Подозреваемый в убийстве девушки мокшанский подросток взят под стражу

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Продолжается расследование уголовного дела об убийстве 15-летней девушки в рабочем поселке Мокшан.

Ночью 18 июня 35-летняя мать девочки нашла дочь мертвой на бетонной площадке в районе автостоянки. Полицейские выехали на место, осмотрели тело и пришли к выводу, что смерть носит криминальный характер.

Было установлено, что к гибели подростка причастен 17-летний мокшанец, находившийся неподалеку от места преступления. Он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, характеризуется отрицательно.

В течение первых суток расследования прошли допросы подозреваемого и свидетелей, проведена очная ставка, назначены судебные экспертизы. Задержанному предъявлено обвинение в убийстве.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и закреплять доказательственную базу. Также будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводивших работу с подростком и его семьей.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Авария каким боком?

Гость||

Гость писал(a):

Авария каким боком?
Ну типо наверное что Мокшан это одна большая авария,,, хз

Гость||

вот почему не самосуд, ПОЧЕМУ? Всем Мокшаном бы на его роже попрыгали бы(((

Имя: Гость
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