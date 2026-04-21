Знахарь Пелагея выманила у пензячки почти миллион рублей

49-летняя пензячка пришла к выводу, что на нее наложили порчу, попыталась решить проблему с помощью гадалки и в итоге осталась без почти 1 млн рублей.

«Ясновидящая» сама нашла женщину, написав ей в социальной сети. Она представилась «знахарем Пелагеей» и рассказала о своих услугах. Пензячка заинтересовалась и продолжила общение.

Собеседница предложила снять порчу. Женщина, уверенная в силу из личных обстоятельств, что ей поможет только это, согласилась. В течение года пензячке якобы оказывалась услуга, за что она переводила деньги - всего 973 000 рублей.

Потом «ясновидящая» перестала выходить на связь. Клиентка наконец поняла, что ее обманывали, и обратилась в правоохранительные органы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. «Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», - сообщили в областном УВМД России.

