Пьяная пензячка во время ссоры вонзила нож в живот супругу

В Пензе осудили 45-летнюю местную жительницу, которая напала с ножом на мужа.

В феврале этого года пьяная женщина поссорилась с супругом. Во время выяснения отношений он ударил ее по голове и плечу.

Не стерпев, пензячка схватила нож и вонзила его мужчине в живот, чем нанесла травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

Женщина признала вину. Суд учел, что после случившегося она сразу начала оказывать мужу первую помощь и вызвала скорую.

В итоге ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в областной прокуратуре.