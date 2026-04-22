В Каменке вынесли приговор по делу о нападении на главу района

В среду, 22 апреля, в Каменке вынесли приговор по уголовному делу о нападении на главу района Александра Помогайбо.

Это произошло днем 27 августа прошлого года. 41-летний горожанин не менее трех раз ударил чиновника металлической монтировкой по голове и телу.

У Помогайбо диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы.

Напавшего задержали. Ему предъявили обвинение в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ). По решению суда мужчину заключили под стражу до 28 октября.

В правительстве Пензенской области, комментируя инцидент, заявили, что причиной агрессии стало «ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства».

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья.

Горожанину назначили наказание в виде двух лет колонии-поселения, сообщили в областном СУ СКР. Также с него в пользу чиновника взыскали 150 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения», - сообщили в Каменском городском суде.

