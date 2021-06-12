Пензенец устраивал закладки с наркотиком в районах области

12.06.2021 | 11:36

27-летний житель Пензы лишился свободы за сбыт наркотика в крупном размере.

В ноябре 2020 года пензенец через интернет договорился с наркодилером о том, что будет распространять запрещенное вещество в родном регионе. Соучастник указал ему координаты закладки, и пензенец забрал оптовую партию мефедрона на Арбековской улице.

Затем пензенский пушер разделил товар на мелкие порции и сделал тайники в лесопосадках Кузнецкого, Нижнеломовского и Каменского районов. Покупателей, забравших наркотик, задержали полицейские 11, 25 и 28 декабря. 4 января правоохранители забрали и самого распространителя.

В судебном заседании мужчина признал вину. Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее в Пензе осудили 43-летнюю жительницу Казани за покушение на сбыт наркотического средства. Ее задержали в тот момент, когда она пыталась забрать из тайника на улице Измайлова не менее 3,19 г запрещенного вещества. Суд приговорил ее к 10 годам колонии общего режима.