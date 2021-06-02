Криминал

Суд присяжных вновь признал сельчанку виновной в убийстве мужа

Печать

Жительница села Николаевка Малосердобинского района не смогла добиться смягчения приговора: суд присяжных второй раз признал ее виновной в одном и том же убийстве.

Преступление произошло 11 апреля 2020 года. Между 51-летней женщиной и 49-летним мужем разгорелась ссора. Сельчанка ударила супруга ножом в сердце, и он умер до приезда скорой помощи.

Дело рассматривал районный суд с участием присяжных заседателей. Подсудимая не признала вину и рассказала, что прожила с мужем 30 лет. Ссора же произошла из-за его похода в гости к соседям и пристрастия к алкоголю.

Женщина утверждала, что супруг дважды ударил ее по голове, бросил в ее сторону табуретку, а затем, замахнувшись в очередной раз, сам наткнулся на нож, который она держала в руке.

Однако присяжные, рассмотрев доказательства, сочли женщину виновной. Сельчанку приговорили к семи годам колонии общего режима.

Адвокат осужденный подал жалобу, и приговор отменили по процессуальным основаниям. Дело вернули, но не в Малосердобинский, а в Колышлейский районный суд.

При новом рассмотрении рассказ о том, что муж сам бросился на нож, не помог. Коллегия присяжных пришла к единодушному мнению о виновности женщины.

Суд учел противоправные действия погибшего и поведение женщины после совершения преступления. На основе вердикта присяжных убийце вновь вынесли тот же приговор - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте