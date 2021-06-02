Суд присяжных вновь признал сельчанку виновной в убийстве мужа

02.06.2021 | 15:28

Жительница села Николаевка Малосердобинского района не смогла добиться смягчения приговора: суд присяжных второй раз признал ее виновной в одном и том же убийстве.

Преступление произошло 11 апреля 2020 года. Между 51-летней женщиной и 49-летним мужем разгорелась ссора. Сельчанка ударила супруга ножом в сердце, и он умер до приезда скорой помощи.

Дело рассматривал районный суд с участием присяжных заседателей. Подсудимая не признала вину и рассказала, что прожила с мужем 30 лет. Ссора же произошла из-за его похода в гости к соседям и пристрастия к алкоголю.

Женщина утверждала, что супруг дважды ударил ее по голове, бросил в ее сторону табуретку, а затем, замахнувшись в очередной раз, сам наткнулся на нож, который она держала в руке.

Однако присяжные, рассмотрев доказательства, сочли женщину виновной. Сельчанку приговорили к семи годам колонии общего режима.

Адвокат осужденный подал жалобу, и приговор отменили по процессуальным основаниям. Дело вернули, но не в Малосердобинский, а в Колышлейский районный суд.

При новом рассмотрении рассказ о том, что муж сам бросился на нож, не помог. Коллегия присяжных пришла к единодушному мнению о виновности женщины.

Суд учел противоправные действия погибшего и поведение женщины после совершения преступления. На основе вердикта присяжных убийце вновь вынесли тот же приговор - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.