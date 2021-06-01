Криминал

Виновнику смертельного ДТП из Грабова вынесли приговор

Печать

В Бессоновском районе осудили 38-летнего жителя села Грабово, по вине которого погибли два человека.

Вечером 1 сентября прошлого года мужчина ехал на Kia Sportage из Грабова в сторону Лунина. На неосвещенном участке трассы Пенза - Лунино (32-й километр) он не заметил впереди тракторный автопоезд, следовавший в попутном направлении.

Чтобы избежать столкновения с ним, водитель решил обогнуть трактор слева, по встречной полосе, где врезался в Hyundai Solaris. Двое пассажиров (43 и 25 лет) из Hyundai от полученных травм скончались.

Водитель Kia Sportage, сам пострадавший в аварии, полностью признал свою вину, раскаялся и частично возместил моральный вред потерпевшим.

В итоге ему назначили наказание в виде трех лет и десяти месяцев колонии-поселения. Также мужчину на два с половиной года лишили водительских прав, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Лунин это фамилия??? ( в сторону ЛунинА....)

Гость||

из статьи Пензаинформ от 3.08.2020 года.

Азбучная истина № 1. Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово. Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый (старый) и несклоняемый (новый): в Люблине и в Люблино, в сторону Строгина и в сторону Строгино, в Иванове и в Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино, до Косова и до Косово, к Митину и к Митино, 8-й микрорайон Митина и 8-й микрорайон Митино. При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме. Словарь Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи» указывает: «В образцовом литературном стиле (со сцены, с телеэкрана, в радиоречи) эти формы следует склонять».

Гость||

из ГрабовА как бы без родового слова, а вот ЛунинА с родовым "В СТОРОНУ"...

Гость||

По их мнению АрбековА, так что все норм, Лунина, Грабова, пойдет для местных.

Гость||

По их мнению АрбековА, так что все норм, Лунина, Грабова, пойдет для местных.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

наказание в виде трех лет и десяти месяцев колонии-поселения.
Не дорого стоит жизнь людей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте