Виновнику смертельного ДТП из Грабова вынесли приговор

01.06.2021 | 14:37

В Бессоновском районе осудили 38-летнего жителя села Грабово, по вине которого погибли два человека.

Вечером 1 сентября прошлого года мужчина ехал на Kia Sportage из Грабова в сторону Лунина. На неосвещенном участке трассы Пенза - Лунино (32-й километр) он не заметил впереди тракторный автопоезд, следовавший в попутном направлении.

Чтобы избежать столкновения с ним, водитель решил обогнуть трактор слева, по встречной полосе, где врезался в Hyundai Solaris. Двое пассажиров (43 и 25 лет) из Hyundai от полученных травм скончались.

Водитель Kia Sportage, сам пострадавший в аварии, полностью признал свою вину, раскаялся и частично возместил моральный вред потерпевшим.

В итоге ему назначили наказание в виде трех лет и десяти месяцев колонии-поселения. Также мужчину на два с половиной года лишили водительских прав, сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.