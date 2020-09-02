В ДТП в Бессоновском районе два человека погибли, двое пострадали

02.09.2020 | 11:52

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали аварию, которая случилась вечером во вторник, 1 сентября, на трассе Пенза - Лунино в Бессоновском районе.

Ранее снимки с места ДТП появились в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены две искореженные легковушки. Очевидцы сообщили о двух погибших.

По предварительным данным, авария произошла в 19:55 на 31-м километре трассы. Столкнулись Kia Sportage, которой управлял 37-летний мужчина, и Hyundai Solaris с 43-летним водителем.

Травмы получили автомобилист, управлявший Kia, и 25-летний пассажир Hyundai. Обоих мужчин медики госпитализировали.

На месте от полученных повреждений скончались водитель Hyundai и его 23-летний пассажир.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в Госавтоинспекции.