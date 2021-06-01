Любитель пьяной езды отправится из Заречного в колонию

Зареченский городской суд вынес приговор местному жителю, которого неоднократно задерживали за рулем в нетрезвом состоянии.
Гражданин уже был судим за такое преступление в декабре 2020 года - суд назначил ему обязательные работы с лишением водительских прав. Несмотря на это, в начале апреля инспектор ГИБДД вновь задержал зареченца за рулем автомобиля Volkswagen.
Страж порядка отстранил водителя от управления машиной. Освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Зареченца приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишили права управлять транспортными средствами.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.
Мало,нужно лет 5-7 давать и на стройки народного хозяйства. Рабочих рук не хватает в стране.