Любитель пьяной езды отправится из Заречного в колонию

01.06.2021 | 09:28

Зареченский городской суд вынес приговор местному жителю, которого неоднократно задерживали за рулем в нетрезвом состоянии.

Гражданин уже был судим за такое преступление в декабре 2020 года - суд назначил ему обязательные работы с лишением водительских прав. Несмотря на это, в начале апреля инспектор ГИБДД вновь задержал зареченца за рулем автомобиля Volkswagen.

Страж порядка отстранил водителя от управления машиной. Освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Зареченца приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишили права управлять транспортными средствами.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда.