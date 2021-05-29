Создатель пирамиды в Пензе обобрал 157 тюменцев

29.05.2021 | 16:48

В Тюмени предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере 30-летнему бывшему генеральному директору ООО «Резана-Финанс», которого в 2018 году уже судили в Пензе.

Уроженец Ульяновской области начал свою деятельность в Пензе, учредив фирму, которая выдавала потребительские займы. Кроме того, он зарегистрировал ООО «Резана-Инвест» и убеждал клиентов, что инвестирует их деньги в выгодные проекты.

В конце 2014 года возврат сумм займов и выплата процентов практически прекратились, но «Резана-Инвест» продолжала заключать с пензенцами договоры до мая 2015-го. В итоге мошенник обманул 146 горожан на сумму 27 593 506 рублей.

В мае 2018 года Железнодорожный районный суд Пензы приговорил экс-гендиректора к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Однако, как оказалось, финансовые интересы мужчины распространялись не только на Пензу.

Как выяснилось, ульяновец, взяв в партнеры жительницу Пензы, в 2017 году организовал финансовую пирамиду в Самаре и Новокуйбышевске. Пара принимала от населения деньги под 48% годовых. В «Резану-Финанс» вложились 20 жителей Самарской области, потерявшие свыше 7,1 млн рублей.

Однако этим дело тоже не ограничилось: в ноябре 2015 года мошенник открыл офис «Резаны-Финанс» в Тюмени и развернул информационную кампанию по привлечению денег граждан под проценты значительно выше банковских (3-4% ежемесячно). Жертвами финансовой пирамиды стали 157 человек. Общая сумма похищенных у них средств составила свыше 61 млн рублей.

В ноябре 2019 года ООО «Резана-Финанс» было исключено из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее предприятие. В марте 2021-го бывшему генеральному директору фирмы предъявили обвинение.

«После вручения обвинительного заключения 52 тома уголовного дела будут направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу», - сообщили в прокуратуре Тюменской области.