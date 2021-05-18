В Пензе аферист обманул трех владелиц сертификатов на маткапитал

18.05.2021 | 09:43

В Пензе вынесен приговор мошеннику, присваивавшему средства материнского капитала горожанок.

43-летний гражданин предлагал женщинам, имеющим право на маткапитал, схему его обналичивания и помощь в покупке жилья. Для этого заключались подложные договоры займа с подконтрольной ему организацией и фиктивные сделки купли-продажи недвижимости.

Однако денег, поступивших из пенсионного фонда на расчетный счет, гражданки не получили: руководитель организации распоряжался ими по своему усмотрению.

Таким образом жертвами афериста стали три пензячки. Одна из них лишилась 422 526 рублей, вторая - 453 026, третья 200 000. Общая сумма ущерба составила 1 075 552 рубля.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе частичное возмещение ущерба, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья близких родственников, положительные характеристики.

«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Это не первый случай мошенничества при получении выплат маткапитала. Так, в 2020 году четыре афериста искали в Пензенской области и Мордовии женщин, желающих получить наличные деньги за сертификат. Мошенники находили ветхие и аварийные дома стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей и составляли договоры купли-продажи с завышенной стоимостью - около 500 тысяч рублей. Сведения отправлялись в пенсионный фонд и минтруд, а потребительский кооператив, которым руководил один из членов группы, выдавал займы под маткапитал. Ущерб государству составил более 11 миллионов рублей.