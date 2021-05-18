Криминал

В Пензе аферист обманул трех владелиц сертификатов на маткапитал

Печать

В Пензе вынесен приговор мошеннику, присваивавшему средства материнского капитала горожанок.

43-летний гражданин предлагал женщинам, имеющим право на маткапитал, схему его обналичивания и помощь в покупке жилья. Для этого заключались подложные договоры займа с подконтрольной ему организацией и фиктивные сделки купли-продажи недвижимости.

Однако денег, поступивших из пенсионного фонда на расчетный счет, гражданки не получили: руководитель организации распоряжался ими по своему усмотрению.

Таким образом жертвами афериста стали три пензячки. Одна из них лишилась 422 526 рублей, вторая - 453 026, третья 200 000. Общая сумма ущерба составила 1 075 552 рубля.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, в том числе частичное возмещение ущерба, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья близких родственников, положительные характеристики.

«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Это не первый случай мошенничества при получении выплат маткапитала. Так, в 2020 году четыре афериста искали в Пензенской области и Мордовии женщин, желающих получить наличные деньги за сертификат. Мошенники находили ветхие и аварийные дома стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей и составляли договоры купли-продажи с завышенной стоимостью - около 500 тысяч рублей. Сведения отправлялись в пенсионный фонд и минтруд, а потребительский кооператив, которым руководил один из членов группы, выдавал займы под маткапитал. Ущерб государству составил более 11 миллионов рублей.

0
0
0
0
 
Гость||

а пострадавшим ниаакого наказания не будет за желание обналичить маткапитал?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте