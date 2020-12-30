Пензенец обналичивал маткапитал вместе с «коллегами» из Мордовии

30.12.2020 | 13:15

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Мордовии и одного - Пензенской области. Группа обвиняется в мошенничестве при получении выплат материнского капитала в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что с декабря 2016 года по март 2019-го 35-летний житель Мордовии, работавший в кредитном потребительском кооперативе, разработал схему обогащения. К своей работе он привлек опытных риелторов - двух женщин из Саранска и мужчину из Пензенской области (издание «Известия Мордовии» уточняет, что это житель Иссинского района).

Члены группы искали среди жительниц Мордовии и Пензенской области имеющих на руках сертификат на материнский капитал и желающих получить за него наличные деньги. Таких нашлось 25.

Затем мошенники находили недорогие дома стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей, нередко ветхие и аварийные, и составляли договоры купли-продажи, указывая завышенную стоимость недвижимости - около 500 тысяч рублей. Недостоверные сведения отправлялись в региональные отделения пенсионного фонда и министерства социальной защиты, труда и занятости населения, а потребительский кооператив выдавал займы под маткапитал.

Ущерб государству оценивается более чем в 11 миллионов рублей.

«В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Мордовия.