Пензенец убил жену за высказывание о его родителях

13.05.2021 | 17:37

В Пензе осудили 63-летнего жителя областного центра. Мужчину признали виновным в убийстве супруги. Инцидент произошел 8 декабря 2020 года на улице Огарева.

Пензенец отмечал день рождения и по такому случаю выпил. Праздничный настрой испортила жена, пара поссорилась. Во время конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил им женщину в грудь.

Пострадавшая смогла выбежать во двор, но у калитки упала и больше не смогла подняться. Агрессор попросил соседа вызвать медиков. Однако скорая не успела - его супруга скончалась на месте.

На суде горожанин сообщил, что у него не было намерений убивать жену. Она спровоцировала конфликт, плохо отозвавшись о его родителях.

«Потерпевшей по делу была признана дочь погибшей и осужденного, которая пояснила, что мать была доброй, неконфликтной женщиной, а отец в последние годы начал злоупотреблять спиртным и в нетрезвом состоянии становился агрессивным», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Аналогичные показания дал и сосед супругов. Он добавил, что женщина жаловалась, как муж в нетрезвом состоянии устраивает ей сцены ревности.

Пензенца приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Осужденный обжаловал приговор, ссылаясь на отсутствие у него умысла на убийство супруги и ее неправомерные действия, послужившие поводом нанесения ножевого удара. Просил суд о снисхождении», - пояснила Светлана Артамонова.

Служители Фемиды оставили апелляционную жалобу горожанина без удовлетворения, а приговор - без изменения.