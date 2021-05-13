Сетевое издание|18+|Четверг|13 мая 2021|18:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Пензенец убил жену за высказывание о его родителях

Печать

В Пензе осудили 63-летнего жителя областного центра. Мужчину признали виновным в убийстве супруги. Инцидент произошел 8 декабря 2020 года на улице Огарева.

Пензенец отмечал день рождения и по такому случаю выпил. Праздничный настрой испортила жена, пара поссорилась. Во время конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил им женщину в грудь.

Пострадавшая смогла выбежать во двор, но у калитки упала и больше не смогла подняться. Агрессор попросил соседа вызвать медиков. Однако скорая не успела - его супруга скончалась на месте.

На суде горожанин сообщил, что у него не было намерений убивать жену. Она спровоцировала конфликт, плохо отозвавшись о его родителях.

«Потерпевшей по делу была признана дочь погибшей и осужденного, которая пояснила, что мать была доброй, неконфликтной женщиной, а отец в последние годы начал злоупотреблять спиртным и в нетрезвом состоянии становился агрессивным», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Аналогичные показания дал и сосед супругов. Он добавил, что женщина жаловалась, как муж в нетрезвом состоянии устраивает ей сцены ревности.

Пензенца приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Осужденный обжаловал приговор, ссылаясь на отсутствие у него умысла на убийство супруги и ее неправомерные действия, послужившие поводом нанесения ножевого удара. Просил суд о снисхождении», - пояснила Светлана Артамонова.

Служители Фемиды оставили апелляционную жалобу горожанина без удовлетворения, а приговор - без изменения.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте