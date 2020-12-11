На улице Огарева в Пензе женщину зарезали в день рождения мужа

11.12.2020 | 11:31

В Пензе 63-летнего горожанина обвинили в смерти 57-летней супруги. Как установило следствие, преступление было совершено 8 декабря в доме на улице Огарева.

Мужчина на кухне праздновал свой день рождения и по такому случаю выпил. Настрой испортила супруга, с которой к тому же давно разладились отношения. Пара поссорилась. Во время конфликта пензенец схватил кухонный нож и вонзил его в грудь женщины. Та через некоторое время скончалась на месте.

«Осознав произошедшее, обвиняемый позвал на помощь соседей, которые вызвали сотрудников полиции», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали и предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательственную базу. Назначен ряд судебных экспертиз.