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Криминал

На улице Огарева в Пензе женщину зарезали в день рождения мужа

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В Пензе 63-летнего горожанина обвинили в смерти 57-летней супруги. Как установило следствие, преступление было совершено 8 декабря в доме на улице Огарева.

Мужчина на кухне праздновал свой день рождения и по такому случаю выпил. Настрой испортила супруга, с которой к тому же давно разладились отношения. Пара поссорилась. Во время конфликта пензенец схватил кухонный нож и вонзил его в грудь женщины. Та через некоторое время скончалась на месте.

«Осознав произошедшее, обвиняемый позвал на помощь соседей, которые вызвали сотрудников полиции», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали и предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и закрепляют доказательственную базу. Назначен ряд судебных экспертиз.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 2 penza.sledcom.ru
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Гость||

Чио- то позитивное происходит в нашем городе или только жуть?

Гость||

Позитив есть. У нас просто убивают, не расчленяют по-питерски.

Имя: Гость
Комментарий:

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