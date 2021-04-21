Криминал

В Пензенской области за месяц произошло 6 громких задержаний

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В течение месяца после ареста теперь уже бывшего губернатора Ивана Белозерцева в Пензенской области произошло еще пять громких задержаний.

В один день с экс-чиновником, 21 марта, был задержан директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Его, а также супругов Шпигелей (группа фармацевтических компаний «БИОТЭК») обвиняют в даче взяток высшему должностному лицу региона за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств.

Колоскова доставили в Москву и 22 марта по решению Басманного районного суда поместили под стражу до 20 мая. 6 апреля Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на это постановление, но оставил жалобу без удовлетворения.

24 марта были задержаны с поличным сразу два чиновника - глава администрации Пензенского района Сергей Козин и руководитель Алферьевского сельсовета Александр Есенков.

По данным следствия, Козин через Есенкова получил от генерального директора одной из организаций 200 тысяч рублей за перераспределение границ земельного участка на территории Пензенского района.

Первомайский районный суд Пензы отправил Есенкова под домашний арест, а Козина постановил взять под стражу сроком на два месяца. Его адвокат обжаловал решение, но безрезультатно.

Еще одно громкое дело связано с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Юрием Калабиным. Его задержали 13 апреля по подозрению в злоупотреблении - непроведении налоговой проверки одного из пензенских ООО. При этом у налоговой службы имелась информация о том, что данная организация не уплатила налоги на сумму более 40 млн рублей и пени - около 20 млн рублей.

15 апреля суд избрал Калабину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца - по 12 июня. Сам он признал факт злоупотребления должностными полномочиями.

Наконец, 16 апреля в Пензенском аэропорту задержали Игоря Байдарова - фактического собственника и руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью, сына генерального директора зареченского градообразующего предприятия «ПО «Старт» имени М. В. Проценко».

Его подозревают в связи с организованным преступным сообществом. Оно было создано в Нижнем Новгороде, туда вошли бывшие должностные лица АО «Нижегородский водоканал». Однако деятельность группы распространялась далеко за пределы области.

Расследуя уголовное дело в отношении сообщества, нижегородские следователи и сотрудники ФСБ выявили эпизоды многомиллионных откатов от пензенского ООО за лоббирование его интересов при заключении контрактов и приемке работ.

По статьям УК РФ «Дача взятки» и «Получение взятки» возбуждены уголовные дела. В Пензенской области силовые структуры проводят оперативно-разыскные и следственные действия.

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Гость||

А на этой неделе хороших новостей до сих пор нет. Неделя без задержаний - пустая неделя. Время, потраченное даром.

Гость||

это очень мало, спроси почти любой назовет фамилии которые как жупелы и большинство из этих фамилий не только на свободе но и ощущают себя пупами

Гость||

Когда Витька "хитроглазый" почувствует кулак в одном месте?

Гость||

penzainform.ru писал(а):

> По данным следствия, Козин через Есенкова получил от генерального директора

> одной из организаций 200 тысяч рублей за перераспределение границ

> земельного участка на территории Пензенского района.

Очень интересно, те кто передавал и получал взятку - задержаны, а кто давал - ничего. Это с каких пор? Может и Шпигеля отпустить, он же не получал взяток. А что за организация из-за которой давалась взятка?

Гость||

Любого пензенского депутата и не только пензенского сейчас бери и точно не ошибёшься:денег,при обыске у них,найдут ещё больше чем у белозерцева.Если они десятки миллионов указывают в своих декларациях.Откуда эти миллионы у них,чем НУ ЧЕМ,ГДЕ и за какие конкретно заслуги они их заработали?Пусть отчитаются перед всеми за каждый свой миллион.И ещё вопрос:на что,интересно,пошли полмиллиарда найденные у белозерцева?

Гость||

ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПОРА ПРОВЕРИТЬ И СОПОСТАВИТЬ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Гость||

Гость писал(a):

Любого пензенского депутата и не только пензенского сейчас бери и точно не ошибёшься:денег,при обыске у них,найдут ещё больше чем у белозерцева.Если они десятки миллионов указывают в своих декларациях.Откуда эти миллионы у них,чем НУ ЧЕМ,ГДЕ и за какие конкретно заслуги они их заработали?Пусть отчитаются перед всеми за каждый свой миллион.И ещё вопрос:на что,интересно,пошли полмиллиарда найденные у белозерцева?
А мы к ним идем просить помощи в трудной жизненной ситуации,когда пенсия 10 тысяч и зарплата 20 тысяч!Кто мы для них?

Гость||

Ну кто мы для них?Вы и сами знаете.Сытый,как известно,голодного не поймёт!

Гость||

Гость писал(a):

Ну кто мы для них?Вы и сами знаете.Сытый,как известно,голодного не поймёт!
не знаю кто мы для них, точнее предполагаю конечно но боюсь обидеть себя, а еще думаю что в душе им смешно

Гость||

Началось туфталогия иди и заработай,а то у меня создается впечатление,что ты как Емеля живешь!Оглянись вокруг!

Гость||

Гость писал(a):

И ещё вопрос:на что,интересно,пошли полмиллиарда найденные у белозерцева?
Может эти деньги выплатят детям перед выборами от региона?

Гость||

Гость писал(a):

Может эти деньги выплатят детям перед выборами от региона?
Поддерживаю

Имя: Гость
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