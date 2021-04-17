Криминал

Стало известно, что инкриминируют задержанному в аэропорту пензенцу

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В субботу, 17 апреля, стало известно, в чем подозревают Илью Байдарова, задержанного накануне в Пензенском аэропорту.

Кадры задержания предпринимателя появились в Сети. На них запечатлено, как три человека (двое в камуфляжной форме и один в штатском) берут под руки спустившегося с трапа самолета мужчину и уводят. Затем появилась информация о том, что задержанный - Илья Байдаров.

Как сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» осведомленный источник, Байдарову инкриминируют связь с организованным преступным сообществом. Оно было создано в Нижнем Новгороде, туда вошли бывшие должностные лица АО «Нижегородский водоканал». Однако деятельность группы распространялась далеко за пределы области.

Расследуя уголовное дело в отношении сообщества, нижегородские следователи и сотрудники ФСБ выявили эпизоды многомиллионных откатов от пензенского ООО за лоббирование его интересов при заключении контрактов и приемке работ.

Фактический собственником и руководитель этой компании - сын генерального директора зареченского градообразующего предприятия «ПО «Старт» имени М. В. Проценко» Илья Байдаров.

По статьям уголовного кодекса «Дача взятки» и «Получение взятки» возбуждены уголовные дела. В Пензенской области силовые структуры проводят оперативно-разыскные и следственные действия.

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Источник — фото - кадр из видео www.instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Работайте,БРАТЬЯ!!!

Гость||

Сажайте всех уж и Заксобрание разгонять надо.Все всё знали и молчали.

Гость||

Папочку проверьте

Гость||

оба , Водоканал , интересно узнать про наш Водоканал как там и что

Гость||

А когда белинский водоконал вздрючат?преснова пара сажать

Имя: Гость
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