Криминал

Стало известно, за что задержан глава пензенской налоговой службы

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Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области задержан по делу о злоупотреблении.

«В рамках расследования уголовного дела задержан руководитель УФНС России по Пензенской области, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъята служебная документация, имеющая значение для дела. Расследование уголовного дела продолжается», - цитирует агентство РИА Новости сообщение СК РФ.

Уточняется, что, по данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при имевшейся информации о неуплате налога на сумму более 40 миллионов рублей и пени около 20 миллионов рублей.

Также сообщается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется региональным УФСБ.

Информация о масштабной операции, которую проводят сотрудники правоохранительных органов в УФНС, появилась во вторник, 13 апреля.

Утром 14 апреля порталу PenzaInform.ru стало известно, что начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Юрий Калабин задержан и находится в изоляторе временного содержания.

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Гость||

Пусть оплатит услуги по его задержанию.

Гость||

и это только начало

Гость||

сажать не надо, надо всё отобрать у него и у всей родни. и отправить в Сосновоборский район сеять на трактор.

Гость||

Зачем он Сосновоборскому району? Пусть едет в свою славную Саратовскую губернию! Или в Бараново, которое скоро станет элитным поселком как Рублевка.

Гость||

Канцерову когда

Гость||

Утром известно...Никак в нерабочее время задерживали. Оплатить бы надобно работу.

Имя: Гость
Комментарий:

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