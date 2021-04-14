Стало известно, за что задержан глава пензенской налоговой службы

14.04.2021 | 14:02

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области задержан по делу о злоупотреблении.

«В рамках расследования уголовного дела задержан руководитель УФНС России по Пензенской области, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По месту его работы и жительства проведены обыски, изъята служебная документация, имеющая значение для дела. Расследование уголовного дела продолжается», - цитирует агентство РИА Новости сообщение СК РФ.

Уточняется, что, по данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одной из компаний при имевшейся информации о неуплате налога на сумму более 40 миллионов рублей и пени около 20 миллионов рублей.

Также сообщается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется региональным УФСБ.

Информация о масштабной операции, которую проводят сотрудники правоохранительных органов в УФНС, появилась во вторник, 13 апреля.

Утром 14 апреля порталу PenzaInform.ru стало известно, что начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Юрий Калабин задержан и находится в изоляторе временного содержания.