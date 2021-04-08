Криминал

Мосгорсуд отклонил жалобу еще одного фигуранта дела Белозерцева

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В четверг, 8 апреля, Московский городской суд рассмотрел жалобу на заключение под стражу Антона Колоскова - директора ОАО «Фармация», проходящего по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

22 марта Басманный районный суд Москвы избрал ему, как и всем другим фигурантам, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

По версии следствия, Антон Колосков и супруги Шпигели (ГК «БИОТЭК») через посредников передавали взятки Ивану Белозерцеву в 2020 году.

Деньги и ценное имущество на общую сумму более 31 млн рублей предназначались в качестве оплаты за предоставление группе фармацевтических компаний конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Накануне во время заседания в Мосгорсуде Белозерцев заявил, что «никогда не создавал преференций компании «БИОТЭК» для работы в регионе». «Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора. Как глава региона я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области», - подчеркнул экс-чиновник.

Рассмотрев апелляцию, суд отказал в изменении меры пресечения Антону Колоскову, оставив постановление Басманного суда в силе. Аналогичное решение 6 апреля было принято в отношении самого Ивана Белозерцева, Евгении и Бориса Шпигелей.

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Источник — фото Басманного районного суда Москвы
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Гость||

Пока Канцерова у руля ничего в Пензе не изменится.

Гость||

Пусть посидят эти достойные и образованные люди. Отдохнут от омаров с устрицами.

Гость||

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Гость||

Гость писал(a):

эти достойные и образованные люди. Отдохнут от омаров с устрицами.
Так ведь, матушка, пост! Всё правильно.

Имя: Гость
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