Мосгорсуд отклонил жалобу еще одного фигуранта дела Белозерцева

08.04.2021 | 16:48

В четверг, 8 апреля, Московский городской суд рассмотрел жалобу на заключение под стражу Антона Колоскова - директора ОАО «Фармация», проходящего по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

22 марта Басманный районный суд Москвы избрал ему, как и всем другим фигурантам, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая.

По версии следствия, Антон Колосков и супруги Шпигели (ГК «БИОТЭК») через посредников передавали взятки Ивану Белозерцеву в 2020 году.

Деньги и ценное имущество на общую сумму более 31 млн рублей предназначались в качестве оплаты за предоставление группе фармацевтических компаний конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Накануне во время заседания в Мосгорсуде Белозерцев заявил, что «никогда не создавал преференций компании «БИОТЭК» для работы в регионе». «Она работала на территории Пензенской области еще задолго до моего прихода на пост губернатора. Как глава региона я должен был заботиться о создании выгодных условий для бизнеса в Пензенской области», - подчеркнул экс-чиновник.

Рассмотрев апелляцию, суд отказал в изменении меры пресечения Антону Колоскову, оставив постановление Басманного суда в силе. Аналогичное решение 6 апреля было принято в отношении самого Ивана Белозерцева, Евгении и Бориса Шпигелей.