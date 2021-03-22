Суд арестовал еще двоих фигурантов дела Белозерцева

Басманный районный суд избрал меру пресечения в отношении еще двух фигурантов дела губернатора Ивана Белозерцева. Соответствующие решения приняты в понедельник, 22 марта.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Колоскова. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колоскова избрана на срок до 20 мая 2021 года», - сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда г. Москвы.
Колосков - директор ОАО «Фармация». На такой же срок, как и его, арестовали Геннадия Маркова - водителя представительства Пензенской области при Правительстве РФ.
По версии следствия, Колосков и супруги Шпигели через посредников (одним из которых был Марков) передавали взятки Ивану Белозерцеву.
Деньги и ценное имущество предназначались в качестве оплаты за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.
Перед этим Басманный суд арестовал жену Шпигеля Евгению, самого Ивана Белозерцева, а также заместителя директора представительства Пензенской области при Правительстве РФ Федора Федотова (его также считают посредником).
Избрание меры пресечения в отношении Шпигеля отложили из-за проблем со здоровьем. Решение примут во вторник, 23 марта.
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Вот работка. 80 с лишним представительст при правительстве и сколько там бездельников кормим.