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Криминал

Суд арестовал еще двоих фигурантов дела Белозерцева

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Басманный районный суд избрал меру пресечения в отношении еще двух фигурантов дела губернатора Ивана Белозерцева. Соответствующие решения приняты в понедельник, 22 марта.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Колоскова. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колоскова избрана на срок до 20 мая 2021 года», - сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда г. Москвы.

Колосков - директор ОАО «Фармация». На такой же срок, как и его, арестовали Геннадия Маркова - водителя представительства Пензенской области при Правительстве РФ.

По версии следствия, Колосков и супруги Шпигели через посредников (одним из которых был Марков) передавали взятки Ивану Белозерцеву.

Деньги и ценное имущество предназначались в качестве оплаты за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Перед этим Басманный суд арестовал жену Шпигеля Евгению, самого Ивана Белозерцева, а также заместителя директора представительства Пензенской области при Правительстве РФ Федора Федотова (его также считают посредником).

Избрание меры пресечения в отношении Шпигеля отложили из-за проблем со здоровьем. Решение примут во вторник, 23 марта.

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Источник — кадры Басманного районного суда Москвы
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Гость||

Вот работка. 80 с лишним представительст при правительстве и сколько там бездельников кормим.

Гость||

Держись Ваня. Ты хороший мужик.

Регион тебе достался неблагодарный. Буртасам не когда не угодить.

Гость||

Гость писал(a):

Держись Ваня. Ты хороший мужик.

Регион тебе достался неблагодарный. Буртасам не когда не угодить.

Мало ему! Пусть подольше посидит и вспомнит, сколько он зла людям причинил.

Гость||

Гость писал(a):

Буртасам не когда не угодить.
Сам то кто будешь? Родные пенаты вы не хотите позорить. А вот место службы - пожалуйста. Ибо не свое.

Гость||

Посидим пацаны,потихоньку на крытой.......

Гость||

Хомец наш губертатор!

Гость||

Держись Ваня!!! Не все пензяки сволочи. Хороших больше.

Гость||

Что, не делился что ли?

Гость||

Хомец? Почему бы и нет! Молод, горяч, справедлив! Но ведь не поставят...

Имя: Гость
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