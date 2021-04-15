Начальника УФНС отправили под арест на два месяца

15.04.2021 | 12:13

В четверг, 15 апреля, Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в отношении начальника регионального управления Федеральной налоговой службы Юрия Калабина.

Он отправлен под домашний арест на два месяца, по 12 июня. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Калабина задержали во вторник, 13 апреля, в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которые, предположительно, допустили сотрудники УФНС (ст. 285 УК РФ).

«По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии информации о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн рублей и пени - около 20 млн рублей», - уточняется на сайте регионального СУ СК.

В УФНС и в квартире начальника прошли обыски, была изъята документация. Кадры, сделанные во время операции, обнародовали сотрудники СКР.