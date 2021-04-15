Криминал

Начальника УФНС отправили под арест на два месяца

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В четверг, 15 апреля, Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в отношении начальника регионального управления Федеральной налоговой службы Юрия Калабина.

Он отправлен под домашний арест на два месяца, по 12 июня. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Калабина задержали во вторник, 13 апреля, в рамках расследования дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которые, предположительно, допустили сотрудники УФНС (ст. 285 УК РФ).

«По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии информации о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн рублей и пени - около 20 млн рублей», - уточняется на сайте регионального СУ СК.

В УФНС и в квартире начальника прошли обыски, была изъята документация. Кадры, сделанные во время операции, обнародовали сотрудники СКР.

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Гость||

Лажа. Для своего место готовят. Посмотрим кого поставят.

Гость||

Тоже поди десятку просил, тариф видимо.

Гость||

Плохого о нем не слышал.

Гость||

А хорошего ?

Гость||

Гость писал(a):

Лажа. Для своего место готовят. Посмотрим кого поставят.
Те, кто поймал, своего на то кресло посадят. Так всегда происходит.

Гость||

Видимо особо на него ничего нет, поэтому домашний арест. Не там ищут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В УФНС и в квартире начальника прошли обыски, была изъята документация. Кадры, сделанные во время операции, обнародовали сотрудники СКР.
То есть ни денег, ни незаконного оружия, ни часов и пр. НЕ НАШЛИ.

Гость||

Гость писал(a):

Видимо особо на него ничего нет, поэтому домашний арест. Не там ищут.
Ну насколько я знаю, он хотя бы о работниках заботился. Болт не клал.

Гость||

Гость писал(a):

Ну насколько я знаю, он хотя бы о работниках заботился. Болт не клал.
Уже хорошо, посмотрим как его подчиненные поддержат.

Гость||

Общаг дело святое!

Гость||

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Имя: Гость
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