Общество

Названо имя человека, задержанного силовиками в Пензенском аэропорту

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Задержанным в Пензенском аэропорту мужчиной оказался бизнесмен И. Байдаров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал информирует, что Байдаров задержан в рамках расследования уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Кадры задержания предпринимателя появились в Сети. На них запечатлено, как три человека (двое в камуфляжной форме и один в штатском) берут под руки спустившегося с трапа самолета мужчину и уводят.

Автор видео указал, что ролик был снят 16 апреля в 19:00. В это время в Пензу прибывает рейс из аэропорта Домодедово.

«В настоящее время с бизнесменом проводятся следственные действия. По данным РЕН ТВ, Байдарова задержали по подозрению в получении преимуществ незаконным путем при заключении контрактов», - говорится в сообщении.

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Гость||

лихо

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Задержанным в Пензенском аэропорту мужчиной оказался бизнесмен Игорь Байдаров.
Аэропорт имени Виссариона Белинского.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в рамках расследования уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Ваня и Бориска сдают всех. И это правильно что бы не скучно сидеть было

Политекантроп (гость)||

Опять отличились федералы

А где работа тов. Канцеровой?

Гость||

КрасавчЭк))

У неё пока есть рабочее место

Гость||

Гость писал(a):

бизнесмен Игорь Байдаров.
это сынуля зареченского заводика и тоже бизнесмен и у ванички тоже бизнесмены сынульки а их когда приземлят?

Гость||

Вот она коррупция с Васи доли началась во всех органах власти в законодательной в исполнительной в судебной про прокуратуру области там вообще в буек игрались тьфу на них даже вспоминать противно. И на Вани замполите заканчивается но не совсем корни глубоко пущены.

Имя: Гость
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