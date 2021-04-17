Названо имя человека, задержанного силовиками в Пензенском аэропорту

17.04.2021 | 12:29

Задержанным в Пензенском аэропорту мужчиной оказался бизнесмен И. Байдаров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал информирует, что Байдаров задержан в рамках расследования уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Кадры задержания предпринимателя появились в Сети. На них запечатлено, как три человека (двое в камуфляжной форме и один в штатском) берут под руки спустившегося с трапа самолета мужчину и уводят.

Автор видео указал, что ролик был снят 16 апреля в 19:00. В это время в Пензу прибывает рейс из аэропорта Домодедово.

«В настоящее время с бизнесменом проводятся следственные действия. По данным РЕН ТВ, Байдарова задержали по подозрению в получении преимуществ незаконным путем при заключении контрактов», - говорится в сообщении.