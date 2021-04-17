В Сеть выложили видео «задержания» в Пензенском аэропорту

17.04.2021 | 08:27

В Сети появилось видео, снятое на взлетно-посадочной полосе в Пензенском аэропорту. Ролик разместили в ночь с 16 на 17 апреля в Instagram-аккаунте @penza_novosti.

На кадрах запечатлено, как трое мужчин (двое в униформе и один в штатском) встречают пассажира самолета авиакомпании S7. Они берут его под руки и уводят в неизвестном направлении.

«По прилету из Москвы в Пензу. Возможно, кто-то вчера не вернулся домой. Наверное, какой-то чиновник», - предположил автор видео.

Он указал, что ролик был снят 16 апреля в 19:00. В это время в Пензу прибывает рейс из аэропорта Домодедово.

«Никто чиновников не терял, все вернулись домой?» - пошутил автор видео.

В комментариях интернет-пользователи указали, что мужчина, который, предположительно, был задержан, похож на депутата одного из муниципальных образований Пензенской области и руководителя местного предприятия.

Другие усомнились в том, что мужчина вообще был задержан.

«Это самый настоящий фейк. Неужели не видно. Ребята из ОСБ и ФСБ так не встречают (у них другие методы), это раз. Во-вторых, они более уверенные в своих действиях, а тут налицо неуклюжесть и неуверенность (особенно самого крайнего к камере). Даже на актерское их не возьмут. Постановка», - поделился размышлениями один из подписчиков.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.