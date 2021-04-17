Общество

В Сеть выложили видео «задержания» в Пензенском аэропорту

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В Сети появилось видео, снятое на взлетно-посадочной полосе в Пензенском аэропорту. Ролик разместили в ночь с 16 на 17 апреля в Instagram-аккаунте @penza_novosti.

На кадрах запечатлено, как трое мужчин (двое в униформе и один в штатском) встречают пассажира самолета авиакомпании S7. Они берут его под руки и уводят в неизвестном направлении.

«По прилету из Москвы в Пензу. Возможно, кто-то вчера не вернулся домой. Наверное, какой-то чиновник», - предположил автор видео.

Он указал, что ролик был снят 16 апреля в 19:00. В это время в Пензу прибывает рейс из аэропорта Домодедово.

«Никто чиновников не терял, все вернулись домой?» - пошутил автор видео.

В комментариях интернет-пользователи указали, что мужчина, который, предположительно, был задержан, похож на депутата одного из муниципальных образований Пензенской области и руководителя местного предприятия.

Другие усомнились в том, что мужчина вообще был задержан.

«Это самый настоящий фейк. Неужели не видно. Ребята из ОСБ и ФСБ так не встречают (у них другие методы), это раз. Во-вторых, они более уверенные в своих действиях, а тут налицо неуклюжесть и неуверенность (особенно самого крайнего к камере). Даже на актерское их не возьмут. Постановка», - поделился размышлениями один из подписчиков.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

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Источник — видео instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Щас будут комментарии.

Гость||

Работайте братья!!!

Mr.O`Долли||

С Лузгиным перепутали ИМХО

Гость||

Гость писал(а):

> Работайте братья!!!

Ты всегда забываешь про запятую перед обращением, в данном предложении перед словом "братья".

Гость||

Точно?

Гость||

Как энергично зажила Пенза при врио

Гость||

зажила пенза но не люди. кстате лицо очень знакомое и тут не ошибешься

Гость||

ПИшное болото заколыхалось, не всё ерунду копипастиь, а то можно мимо денег пролететь

Гость||

Ага болотце знатное так иногда лягушата поевакивают ито перед дождем

Гость||

Правильно написано, это фейк! Или в органы стали набирать клоунов со своим реквизитом?

Гость||

Гость писал(a):

Все сидели поджав хвосты и слушали заумные речи от губера васи доли потом вани замполита. И временный такой же
Надо всех, кто был рядом с ДОЛЕЙ И БАРДЮРОМ в один вагон и в МАТРОССКУЮ ТИШИНУ.

Гость||

Каждому единоросу -почетный эскорт!

Гость||

модер стер комент. Вот такие вы не зависымые.

Гость||

На Лисина нашего похож.))

Гость||

Гость писал(a):

Как энергично зажила Пенза при врио
Гость писал(a):
Как энергично зажила Пенза при врио
А убрать дырявого с фонтанной площади, слабо?? Показуха одна, и тут и там, а что люди просят не делает.

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Имя: Гость
Комментарий:

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