Предотвращая незаконное списание, пензенец потерял больше 1 млн руб.

18.04.2021 | 20:10

1 600 000 рублей стоило 82-летнему пензенскому пенсионеру общение с неизвестным. Он поверил телефонному мошеннику, который представился специалистом банка.

«Незнакомец сообщил, что произошла попытка закрытия расчетного счета собеседника. Чтобы предотвратить незаконные операции, гражданину требовалось перевести все средства, которые у него имелись, на один счет», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Следуя инструкциям собеседника, пожилой мужчина оформил карту другого банка, перечислил на нее свои сбережения, а потом продиктовал звонившему ее реквизиты и коды подтверждения из СМС-сообщений.

На следующий день он обнаружил, что денег на карте больше нет.

«Пенсионер обратился за помощью в банк, где ему пояснили, что по его счету произошло несколько списаний. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», - добавила Ольга Евдокимова.

Причастных к совершению преступления устанавливают.