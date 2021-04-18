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Криминал

Предотвращая незаконное списание, пензенец потерял больше 1 млн руб.

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1 600 000 рублей стоило 82-летнему пензенскому пенсионеру общение с неизвестным. Он поверил телефонному мошеннику, который представился специалистом банка.

«Незнакомец сообщил, что произошла попытка закрытия расчетного счета собеседника. Чтобы предотвратить незаконные операции, гражданину требовалось перевести все средства, которые у него имелись, на один счет», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Следуя инструкциям собеседника, пожилой мужчина оформил карту другого банка, перечислил на нее свои сбережения, а потом продиктовал звонившему ее реквизиты и коды подтверждения из СМС-сообщений.

На следующий день он обнаружил, что денег на карте больше нет.

«Пенсионер обратился за помощью в банк, где ему пояснили, что по его счету произошло несколько списаний. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», - добавила Ольга Евдокимова.

Причастных к совершению преступления устанавливают.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Господи дай каждому пенсионеру дожившему до 82 иметь на счету не меньше 1600000 по сегодняшнему курсу и спаси от маразма в этом возрасте. А после этой цифры возраста потратить эти денежки на себя с удовольствием.

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