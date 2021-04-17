Криминал

Продажу авто в Никольске аферист превратил в спектакль

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Полиция ищет мошенника, обманувшего 27-летнего жителя Ульяновской области, который решил купить подержанный автомобиль.

Ульяновец нашел в соцсети «ВКонтакте» объявление о продаже ВАЗ-2110 за 55 000 рублей. Он позвонил по телефону и узнал, что машина находится в Никольске. Не теряя времени, будущий автовладелец приехал по адресу и увидел автомобиль, который ему очень понравился.

Молодой человек позвонил продавцу. Тот пообещал, что сейчас из дома выйдет его отец с подготовленным договором купли-продажи, и попросил перевести деньги.

Ульяновец через «Мобильный банк» перечислил 45 000 рублей. Вскоре из дома вышел мужчина, явно ожидавший визита потенциального покупателя. Однако он очень удивился, когда молодой человек сказал, что готов подписать договор и уже перечислил деньги за «десятку» его сыну.

Оказалось, что у никольчанина нет сына, а автомобиль он продает за 100 000 рублей.

Полицейские установили, что мошенник разыграл целый спектакль, выступив одновременно в роли как продавца, так и покупателя. Он позвонил владельцу машины, расспросил, где она находится, и предупредил, что приедет для осмотра. А затем от имени продавца провел беседу с покупателем из Ульяновска.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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Источник — фото pixabay.com
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Зачем переводить деньги?!Когда ещё ни коня ни воза....идиоты

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