Чиновника из Мокшанского района наказали за мошенничество с ВАЗом

16.04.2021 | 10:48

Бывшего чиновника из Мокшанского района осудили за мошенничество с использованием служебного положения.

Согласно материалам дела, с 2009 года по 7 августа 2019-го сельчанин занимал должность и. о. главы администрации Богородского сельсовета. В 2015-м он получил фиктивные документы, которые давали ему право списать ВАЗ-2107 2006 года выпуска, принадлежащий сельсовету.

Когда машина была снята с учета, мужчина передал ее своему сыну.

«Ущерб, причиненный администрации сельсовета, составил 66 270 рублей», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Сельчанин не признал свою вину. Он пояснил, что не планировал похищать ВАЗ, после списания автомобиля возникли трудности с его утилизацией, поэтому он поставил машину во двор своего сына, желая обеспечить ее сохранность.

Служители Фемиды при вынесении приговора учли, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, является ветераном труда, имеет положительные характеристики и награды, а также то, что подсудимый частично возместил ущерб.

Экс-главу сельсовета признали виновным и назначили штраф в 120 000 рублей. ВАЗ постановили возвратить законному владельцу.