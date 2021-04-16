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Криминал

Чиновника из Мокшанского района наказали за мошенничество с ВАЗом

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Бывшего чиновника из Мокшанского района осудили за мошенничество с использованием служебного положения.

Согласно материалам дела, с 2009 года по 7 августа 2019-го сельчанин занимал должность и. о. главы администрации Богородского сельсовета. В 2015-м он получил фиктивные документы, которые давали ему право списать ВАЗ-2107 2006 года выпуска, принадлежащий сельсовету.

Когда машина была снята с учета, мужчина передал ее своему сыну.

«Ущерб, причиненный администрации сельсовета, составил 66 270 рублей», - рассказали в пресс-службе Пензенского областного суда.

Сельчанин не признал свою вину. Он пояснил, что не планировал похищать ВАЗ, после списания автомобиля возникли трудности с его утилизацией, поэтому он поставил машину во двор своего сына, желая обеспечить ее сохранность.

Служители Фемиды при вынесении приговора учли, что ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, является ветераном труда, имеет положительные характеристики и награды, а также то, что подсудимый частично возместил ущерб.

Экс-главу сельсовета признали виновным и назначили штраф в 120 000 рублей. ВАЗ постановили возвратить законному владельцу.

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Гость||

даже в деревне ворует.вот иван сам наворовал еще и других научил..а теперь делят его бизнес.а где спинагрызы мажоры сыновья

Гость||

Тенденция, однако.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

возникли трудности с его утилизацией, поэтому он поставил машину во двор своего сына
Тупее ничего не придумал. И он еще был ио главы.

Гость||

Гость писал(a):

Тупее ничего не придумал. И он еще был ио главы.
Так И.А. заявил,что 20 лямов ему на выборы Шпигель подогнал...

Эллочка Панфилова в истерике???

Гость||

Проверьте глав районов области.

Гость||

В сельсоветах карандаш простой и то грамотно нужно списать, а тут целый ТАЗ 2006 года

Гость||

Мир,жвачка,сало!

Гость||

Жвачка,Сало,Большая Мордовия.

Гость||

Нет 13 региона.Один большой 158,758 со столицей Пензой!

Имя: Гость
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