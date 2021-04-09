Криминал

Борис Шпигель рассказал суду о прослушке и «наезде»

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Фигурант дела Ивана Белозерцева, бывший сенатор Борис Шпигель в суде заявил, что знал о слежке. Слова главы группы фармкомпаний «БИОТЭК», обвиняемого в даче взяток экс-губернатору, приводит портал BFM.ru.

По словам Шпигеля, он был в курсе, что его телефон прослушивался, и все равно им пользовался, поскольку «ничего не боялся». Он обещал передать следствию необходимую информацию и рассказать о вымогательстве, которое якобы имело место в отношении него.

«Я все расскажу следствию, и все встанет на свои места», - заверил бизнесмен.

«После этого обвиняемый сделал другое громкое заявление: он сообщил о неком «наезде» со стороны сыновей губернатора Пензенской области, которую он курировал ранее, будучи сенатором», - сообщает BFM.ru.

По словам Шпигеля, его компания работает в 24 регионах, и претензий к ней нигде не было. «А в Пензенской области это произошло из-за смены губернатора и наезда его сыновей», - заявил бизнесмен.

Его защитники настаивали на смягчении меры пресечения (сейчас он находится под арестом), ссылаясь на его состояние здоровья и готовность помогать расследованию.

«Я всегда сотрудничал с властью. Следствие, я думаю, разберется, и власть, которой я служил всю жизнь, посмотрит на мое поведение с правильной точки зрения. Я гарантирую суду: вы не пожалеете, я пригожусь для расследования дела. Но только дайте мне возможность. Я взываю к вашей жалости», - обратился Шпигель к судье и попросил перевести его под домашний арест.

Следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ Андрей Вениаминов и прокурор Анна Потычко просили оставить меру пресечения прежней. По мнению следователя, оказавшись на свободе, «Шпигель, располагая обширными связями в федеральных органах власти и правительстве Пензенской области, предпримет попытки оказать на них давление с целью понуждения их к даче искаженных показаний».

В итоге судья Светлана Александрова сочла решение об аресте законным. После окончания заседания Шпигель попросил адвокатов встретиться со следователем и договориться о допросе.

Бориса Шпигеля, его жену Евгению и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова обвиняют в даче Ивану Белозерцеву взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор получил от них деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн).

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Источник — Фото: пресс-служба Мосгорсуда.
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«После этого обвиняемый сделал другое громкое заявление: он сообщил о неком «наезде» со стороны сыновей губернатора Пензенской области,
Вот и всё!!! И.А.Белозерцев пойдёт паровозом!!!!!!!!!!!!!!

Вот прикол...

Гость||

пошла жара

Гость||

Пошел за попкорном.

Гость||

Вот и долгожданные сливы, недолго длился маринад.

Гость||

Ждём ответочку от Ивансаныча.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

«После этого обвиняемый сделал другое

> громкое заявление: он сообщил о неком «наезде» со стороны сыновей

> губернатора Пензенской области,

Вот и всё!!! И.А.Белозерцев пойдёт

> паровозом!!!!!!!!!!!!!!

> Вот прикол...

И сынков на нары!

Гость||

Особенно полезен для следствия он будет из Израиля.

Гость||

Сейчас окажется, что Шпигель это вообще пингвин из "Бэтмана", срочно выпустить на волю.

Гость||

По новому законодательству Шпигеля вынудили дать взятку(могут освободить от уголовного преследования),а И.А.и "Сыновья"Становятся главными фигурантами дела.

Ждём арестов сыновей?

Гость||

Атпускай!

Гость||

Выходит семейка "земляка" бандиты?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я всегда сотрудничал с властью.
Какой властью?

Крепко прижали видать "барыгу", отдай бизнес тихонько доживёшь своё в израиле.

А Иван, говори Иван, в этом твоё личное спасение...

Гость||

Шпигель сдает Ивана и сынков.

Гость||

Гость писал(а):

> По новому законодательству Шпигеля вынудили дать взятку(могут освободить от

> уголовного преследования),а И.А.и "Сыновья"Становятся главными фигурантами

> дела.

> Ждём арестов сыновей?

Почему они до сих пор не арестованы? Откупились?

Гость||

А Иван матом ругается :)

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Имя: Гость
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