Борис Шпигель рассказал суду о прослушке и «наезде»

09.04.2021 | 08:09

Фигурант дела Ивана Белозерцева, бывший сенатор Борис Шпигель в суде заявил, что знал о слежке. Слова главы группы фармкомпаний «БИОТЭК», обвиняемого в даче взяток экс-губернатору, приводит портал BFM.ru.

По словам Шпигеля, он был в курсе, что его телефон прослушивался, и все равно им пользовался, поскольку «ничего не боялся». Он обещал передать следствию необходимую информацию и рассказать о вымогательстве, которое якобы имело место в отношении него.

«Я все расскажу следствию, и все встанет на свои места», - заверил бизнесмен.

«После этого обвиняемый сделал другое громкое заявление: он сообщил о неком «наезде» со стороны сыновей губернатора Пензенской области, которую он курировал ранее, будучи сенатором», - сообщает BFM.ru.

По словам Шпигеля, его компания работает в 24 регионах, и претензий к ней нигде не было. «А в Пензенской области это произошло из-за смены губернатора и наезда его сыновей», - заявил бизнесмен.

Его защитники настаивали на смягчении меры пресечения (сейчас он находится под арестом), ссылаясь на его состояние здоровья и готовность помогать расследованию.

«Я всегда сотрудничал с властью. Следствие, я думаю, разберется, и власть, которой я служил всю жизнь, посмотрит на мое поведение с правильной точки зрения. Я гарантирую суду: вы не пожалеете, я пригожусь для расследования дела. Но только дайте мне возможность. Я взываю к вашей жалости», - обратился Шпигель к судье и попросил перевести его под домашний арест.

Следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ Андрей Вениаминов и прокурор Анна Потычко просили оставить меру пресечения прежней. По мнению следователя, оказавшись на свободе, «Шпигель, располагая обширными связями в федеральных органах власти и правительстве Пензенской области, предпримет попытки оказать на них давление с целью понуждения их к даче искаженных показаний».

В итоге судья Светлана Александрова сочла решение об аресте законным. После окончания заседания Шпигель попросил адвокатов встретиться со следователем и договориться о допросе.

Бориса Шпигеля, его жену Евгению и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова обвиняют в даче Ивану Белозерцеву взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор получил от них деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн).