В Никольском районе саратовец решил увезти из леса деревья

08.04.2021 | 14:42

Во вторник, 6 апреля, инспекторы Никольского лесничества при патрулировании участков в Нижне-Шкафтинском-Казарском участковом лесничестве обнаружили незаконную выкопку деревьев.

Злоумышленник решил увезти из леса 84 липы.

Общий объем древесины составил 15,96 кубометра. Ущерб оценивается в 85 593 рубля.

Браконьера установили по горячим следам - им оказался житель Саратовской области.

«Материал по данному нарушению лесного законодательства направлен в правоохранительные органы», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В регионе случаи кражи деревьев из леса нередки. Например, в Чаадаевском лесничестве подобные нарушения выявлялись неоднократно. В марте недалеко от села Средняя Елюзань Городищенского района неизвестные выкопали 7 лип. Там же в ноябре 2020 года пострадали 13 молодых деревьев той же породы.

В феврале того же года браконьер, оказавшийся жителем Чаадаевки, срубил 10 деревьев и выкопал 20 лип и 1 клен, а когда заезжал на делянку, сломал несколько сосен, лип и берез.

Также в феврале 2020-го в Камешкирском районе злоумышленники выкопали 158 лип, ствол которых не достиг диаметра в 16 сантиметров. Ущерб лесному хозяйству составил 58 025 рублей.