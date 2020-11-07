В Чаадаевском лесничестве вновь пытались украсть молодые липы

07.11.2020 | 14:04

В четверг, 5 ноября, в Городищенском районе сотрудники Чаадаевского лесничества обнаружили выкопанными 13 молодых лип.

Общий объем древесины составил 2,47 куб. м. Ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценивается в 5 тыс. 576 рублей.

«На момент обнаружения выкопанных деревьев установить злоумышленника не удалось. Материал по данному нарушению лесного законодательства направлен в отдел полиции по Городищенскому району», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Это не первый случай, когда в Чаадаевском лесничестве браконьеры покушаются на зеленое богатство. В конце декабря 2019 года злоумышленник попытался украсть 10 молодых лип. В феврале 2020-го житель Чаадаевки срубил 10 деревьев и выкопал 20 лип и 1 клен, а когда заезжал на делянку, сломал несколько сосен, лип и берез.

Подобные инциденты происходят и в других местах. В ноябре 2019 года в Вадинском районе лесной инспектор обнаружил выкопанными из земли 32 молодых дерева - 23 липы, 6 кленов и 3 дуба. Их корни были тщательно упакованы в ткань и обтянуты сеткой. Рядом стоял трактор с телегой, в которую уже было погружено несколько саженцев. Ущерб составил 417 тыс. 713 рублей.