Криминал

В Пензе женщину наказали за взятку экс-главврачу онкодиспансера

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В Пензе перед судом предстала 50-летняя жительница Саратова. Женщину обвинили в даче взятки должностному лицу через посредника.

Саратовчанка работала директором филиала фармацевтической организации. Согласно материалам дела, с 28 марта 2016 года по 13 апреля 2018-го она передала главному врачу областного онкологического диспансера Виталию Серебрякову 1 млн 949 тыс. рублей.

В качестве ответной меры медик должен был помочь в заключении контрактов на поставку в онкодиспансер лекарственных препаратов.

Свою вину злоумышленница не признала.

«Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами состояние здоровья женщины, состояние здоровья и возраст ее родителей, инвалидность и состояние здоровья ее гражданского супруга, которым она помогает, многочисленные положительные характеристики, совершение преступления впервые», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного суда Пензы.

Саратовчанку приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд решил назначить ей дополнительное наказание в виде штрафа в двукратном размере взятки. То есть женщине предстоит выплатить 3 млн 989 тыс. рублей.

«Взыскание штрафа обращено на арестованные денежные средства осужденной», - добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В отношении посредника, передававшего вознаграждение, уголовное преследование прекратили в связи с его деятельным раскаянием.

Виталия Серебрякова приговорили к 5 годам колонии и уплате 11 млн рублей штрафа. Экс-главврач свою вину в получении взятки признал частично.

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Гость||

Как то всё печально у нас с медикаментами в губернии. Закупаем всё втридорога по отката и взяткам, вот и не хватает жителям!

Гость||

Губернию к честным выборам готовят:)

Гость||

никогда не было коррупции в области, и вот опять...

Гость||

А какая коррупция была в 90-Е годы. Тащили все и всё растащили по частным рукам. Особенно директора предприятий! А вы сейчас удивляетесь . Смешно!

Гость||

это бардюр так убирал конкурентов.го сам же и попался

Имя: Гость
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