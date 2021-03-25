В Пензе женщину наказали за взятку экс-главврачу онкодиспансера

25.03.2021 | 17:23

В Пензе перед судом предстала 50-летняя жительница Саратова. Женщину обвинили в даче взятки должностному лицу через посредника.

Саратовчанка работала директором филиала фармацевтической организации. Согласно материалам дела, с 28 марта 2016 года по 13 апреля 2018-го она передала главному врачу областного онкологического диспансера Виталию Серебрякову 1 млн 949 тыс. рублей.

В качестве ответной меры медик должен был помочь в заключении контрактов на поставку в онкодиспансер лекарственных препаратов.

Свою вину злоумышленница не признала.

«Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами состояние здоровья женщины, состояние здоровья и возраст ее родителей, инвалидность и состояние здоровья ее гражданского супруга, которым она помогает, многочисленные положительные характеристики, совершение преступления впервые», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного суда Пензы.

Саратовчанку приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд решил назначить ей дополнительное наказание в виде штрафа в двукратном размере взятки. То есть женщине предстоит выплатить 3 млн 989 тыс. рублей.

«Взыскание штрафа обращено на арестованные денежные средства осужденной», - добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В отношении посредника, передававшего вознаграждение, уголовное преследование прекратили в связи с его деятельным раскаянием.

Виталия Серебрякова приговорили к 5 годам колонии и уплате 11 млн рублей штрафа. Экс-главврач свою вину в получении взятки признал частично.