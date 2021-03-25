Главу администрации района подозревают в получении крупной взятки

Главу администрации района подозревают в получении крупной взятки
Главу администрации Пензенского района Сергея Козина подозревают в получении взятки в крупном размере. О возбуждении уголовного дела сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая в четверг, 25 марта.

Накануне 50-летнего чиновника задержали.

По версии следствия, посредником в передаче взятки выступил глава администрации Алферьевского сельсовета Александр Есенков.

Уточняется, что 24 марта Сергей Козин получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью через Есенкова 200 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района.

Сразу после передачи денег обоих чиновников задержали. Купюры изъяли.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным лицам и избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Татьяна Махницкая.

Сергей Козин руководит органом местного самоуправления на протяжении пяти лет - с марта 2016 года.

В его карьере были и такие должности, как главный контролер-ревизор КРУ МФ РФ по Каменскому району, руководитель отдела КРУ МФ РФ по Пензенской области, заведующий сектором по имущественным отношениям и предпринимательским услугам администрации Каменского района, глава администрации города Кузнецка, заместитель министра финансов Пензенской области.

