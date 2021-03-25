В Пензенской области задержали главу районной администрации

Вечером в среду, 24 марта, задержали главу администрации Пензенского района Сергея Козина.

По данным, которыми располагает сетевое издание «ПензаИнформ», в отношении 50-летнего чиновника ведутся оперативно-следственные действия.

Официально ни одно из силовых ведомств информацию пока не подтвердило. В чем подозревают Сергея Козина, тоже неизвестно.

Сергей Козин руководит органом местного самоуправления на протяжении пяти лет - с марта 2016 года.

В его карьере были и такие должности, как главный контролер-ревизор КРУ МФ РФ по Каменскому району, руководитель отдела КРУ МФ РФ по Пензенской области, заведующий сектором по имущественным отношениям и предпринимательским услугам администрации Каменского района, глава администрации города Кузнецка, заместитель министра финансов Пензенской области.