В Лунинском районе вынесли приговор 46-летнему вору, промышлявшему кражами из домов 9 лет назад. Мужчину сумели найти и наказать благодаря ДНК-экспертизе.

Злоумышленник - житель Московской области. Преступления он совершил в ноябре 2017 года. Так, он забрался в дом в одном из сел района, повредив оконную раму, и похитил металл на общую сумму 2 674 рубля.

В другом доме мужчина сломал запор на входной двери, вошел и забрал имущество на сумму 3 116 рублей.

Похищенное он сдал в пункт приема металла.

Злоумышленник оставил следы - окурок. Так правоохранители получили образцы его ДНК. Находка стала вещественным доказательством и хранилась все это время.

Мужчина во всем признался. Он пояснил, что в ноябре 2017 года остался в Лунинском районе без постоянного дохода и из-за нужды в деньгах пошел на кражи.

Вор полностью возместил причиненный ущерб.

Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, рассказали в Лунинском районном суде.