36-летнего жителя Пензы осудили за мошенничество в интернете. Мужчина обманул двух пенсионерок из Астрахани. Своих жертв он нашел на сайте объявлений.

Первая женщина хотела устроиться помощником повара. В декабре 2021 года пензенец наткнулся на ее резюме и связался по телефону. Он представился военнослужащим и рассказал, что якобы его тяжелобольная мать живет в Астрахани и нуждается в человеке, который привозил бы ей продукты и лекарства.

Злоумышленник под предлогом перечисления аванса выманил у пожилой женщины реквизиты карты и коды для входа в онлайн-банк. Затем он сделал перевод между счетами пенсионерки, чтобы создать видимость поступления денег от него.

После этого пензенец заявил женщине, что перевел больше, чем следовало, и попросил вернуть лишнюю сумму. Поверив, пенсионерка перечислила деньги на счет третьего лица, не знавшего о совершаемом преступлении.

В январе 2022-го жертвой мошенника стала пенсионерка, желавшая получить работу сиделки. Сделав вид, что хочет оплатить ее услуги и продукты питания, пензенец аналогичным образом получил доступ к счетам женщины, а затем убедил ее вернуть «лишнюю сумму». Деньги тоже ушли на счет третьего лица, не причастного к мошенничеству. Мужчина после забрал у него все средства, что выманил у пенсионерок.

«В результате противоправных действий у двух пожилых жительниц Астрахани были похищены 58 000 и 43 000 рублей, что с учетом размера получаемого ими дохода в виде пенсии является для каждой значительным ущербом», - рассказали в Октябрьском районном суде Пензы.

Мошенник раскаялся в содеянном и полностью возместил пенсионеркам ущерб.

Суд принял во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, состояние здоровья мужчины и его близкого родственника, и назначил наказание в виде штрафа в 200 000 рублей.