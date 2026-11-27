40-летний житель Пензы умер после того, как посетил питейное заведение на улице Клары Цеткин. Об этом полиции заявила его жена.

Пензенец вернулся из бара с травмами. Правоохранители выяснили, что он поссорился с одним из посетителей. Неизвестный, во время выяснения отношений на улице, несколько раз ударил мужчину по голове и телу. Обидчик продолжил избивать жертву и после того, как они вернулись в заведение.

«От полученной травмы головы потерпевший скончался через два дня в доме знакомой», - рассказали в региональном СУ СКР.

Полицейские опросили возможных свидетелей конфликта и установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Пензы, ранее судимый. Мужчину задержали по месту жительства, сообщили в региональном УМВД РФ.

Он во всем признался и пояснил, что причиной ссоры стали грубые слова, которые сказал ему погибший.

Пензенца обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Его заключили под стражу.